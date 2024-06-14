Çanakkale'de 81 Bin Öğrenci Karne Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çanakkale'de 81 Bin Öğrenci Karne Aldı

Çanakkale'de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 8 bin 727 okul öncesi, 25 bin 97 ilkokul, 24 bin 88 ortaokul, 23 bin 107 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere toplam 81 bin 19 öğrenci karne sevinci yaşadı. Vali İlhami Aktaş, öğrencileri tebrik ederek yaz tatillerini verimli geçirmelerini tavsiye etti.

14.06.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 81 bin 19 öğrenci karne aldı.

Çanakkale'de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 8 bin 727 okul öncesi, 25 bin 97 ilkokul, 24 bin 88 ortaokul, 23 bin 107 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere toplam 81 bin 19 öğrenci karne sevinci yaşadı. Arıburun İlkokulunda düzenlenen karne dağım törenine Vali İlhami Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Ergüven, Arıburun İlkokulu Müdürü Mehmet Çetin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Vali Aktaş, öğrencilerin karne sevinci ve heyecanlarına ortak oldu. Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Vali Aktaş, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek, karnelerini verdi.

Öğrencilere yaz tatillerini verimli geçirmeleri tavsiyelerinde bulunan Vali Aktaş, "Yaz tatili sürecinizde bol bol dinlenin, tatilinizi verimli geçirin. Sizleri tebrik ediyorum, ailelerinizle birlikte güzel bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.

Çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür eden Vali Aktaş, yaz tatilinin tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olması temennisinde bulunarak, Kurban Bayramı'nı kutladı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Aktaş, onlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

İlhami Aktaş, Çanakkale, Tatil, Eğitim, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale'de 81 Bin Öğrenci Karne Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 AK Parti’ye mi geçecek İYİ Parti’de dedikoduları alevlendirecek istifa AK Parti'ye mi geçecek? İYİ Parti'de dedikoduları alevlendirecek istifa
12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
12:40 Mühürlü üç kapıdan geçiliyor Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor Mühürlü üç kapıdan geçiliyor! Wanda Nara servet değerindeki çantalarını özel odada saklıyor
12:12 Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa’da olacak Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu! Erdoğan, Ankara dışında, Özel ise memleketi Manisa'da olacak
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 13:22:50. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de 81 Bin Öğrenci Karne Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement