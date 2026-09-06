Çanakkale'de av sezonunun ilk ağında Avcı 35 teknesi 1500 kasa sardalya yakaladı
Çanakkale Boğazı'nda 1 Eylül'de başlayan av sezonunda Avcı 35 gırgır teknesi, Gelibolu Eğritaş bölgesinde ağlarını attı ve bin 500 kasa sardalya yakaladı. Yakalanan sardalyalar araçlara yüklenerek farklı illerdeki balık hallerine gönderildi.
Çanakkale Boğazı'nda 1 Eylül itibariyle başlayan av sezonuyla birlikte 'vira bismillah' diyerek, balık avı için denizde olan Avcı 35 gırgır teknesi, bin 500 kasa sardalya yakaladı.
Çanakkale Boğazı'nda 1 Eylül itibariyle başlayan av sezonuyla birlikte Avcı 35 gırgır teknesi denize açıldı. Çanakkale Boğazı'nda avlanmaya giden gırgır teknesi ağlarını Gelibolu ilçesi Eğritaş bölgesinde denize bıraktı. Teknesinin tayfası, denizdeki ağları heyecanla güverteye çekti. Ağların haznesindeki sardalyalar görüldüğünde ise gırgır teknesinin reis ve tayfaları, büyük sevinç yaşadı. Haznede bulunan bin 500 kasa sardalya, vakumlama sistemiyle güverteye alındı.
Gırgır teknesindeki bin 500 kasa sardalya, araçlara yüklenip, farklı illerdeki balık hallerine gönderildi.
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