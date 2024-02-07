Çanakkale'de bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale\'de bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahibinden.com ve Facebook Marketplace isimli uygulamalar üzerinden oluşturdukları sahte ilanlar ile iletişime geçtikleri vatandaşlardan para talep ederek haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli tutuklandı. Operasyon sonucunda suçta kullanıldığı değerlendirilen birçok malzemeye el konuldu.

07.02.2024 20:47
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Çanakkale'de bilişim dolandırıcılığı operasyonu: 2 tutuklama

ÇANAKKALE - Çanakkale'de polis ekipleri, uygulamalar üzerinden oluşturdukları sahte ilanlar üzerinden vatandaşları dolandıranlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahibinden.com ve Facebook Marketplace isimli uygulamalar üzerinden oluşturdukları sahte ilanlar ile iletişime geçtikleri vatandaşlardan kapora ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik çalışmalar sonucu Merkez ve Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 9 kişiye işlem yapıldı. Suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 adet telefon, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet sim kart, 1 adet sim kart adaptörü, 9 adet banka kartına el konuldu. Gözaltına alınan 3 şahıs yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından 2 şahıs tutuklandı.

Kaynak: İHA

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