Çanakkale'de çıkan yangında itfaiye aracı yandı, 2 orman işçisi yaralandı

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MEHMET ANDAÇ

(ÇANAKKALE) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan yangında, bir itfaiye aracı alevlerin arasında kalarak yandı. Yangın bölgesinde yaşanan trafik kazasında, iki orman işçisi yaralandı. Yangına 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel ile müdahale sürüyor.

Yangın saat 10.00 sıralarında Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Yangına 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel ile müdahale ediliyor. Yangın sebebiyle Tarihi Alan'daki Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı bölgelerine girişler durduruldu.

İki orman işçisi yaralandı

Öte yandan, yangın bölgesinde yaşanan trafik kazasında iki orman işçisi yaralandı. Hastaneye götürülen yaralı işçilerin durumunun iyi olduğu açıklandı. Bir itfaiye aracının ise yangın bölgesinde alevler içinde kalarak yandığı görüldü.