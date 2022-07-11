Çanakkale'de Feribot Kuyruğu - Son Dakika
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Çanakkale'de Feribot Kuyruğu

11.07.2022 16:05

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde evlerine gitmek için dönüşe geçen vatandaşlar, Çanakkale feribot iskelesinde uzun kuyruklar oluşturdu. İskele Meydanı'ndan başlayan araç kuyruğunun, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi’ne kadar yaklaşık 2 kilometre uzadığı görüldü.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde evlerine gitmek için dönüşe geçen vatandaşlar, Çanakkale feribot iskelesinde uzun kuyruklar oluşturdu. İskele Meydanı'ndan başlayan araç kuyruğunun, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometre uzadığı görüldü.

Vatandaşların Kurban Bayramı tatilinden dönüşe geçmeye başlamasıyla birlikte Çanakkale feribot iskelesinde uzun kuyruklar oluştu. İskele Meydanı'ndan başlayan araç kuyruğu, zaman zaman Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometreyi buldu. GESTAŞ firması görevlileri geçişleri hızlandırmak için seyyar olarak kuyruktaki sürücülere bilet keserken, vatandaşlar feribot geçişi için 135 TL ücret ödedi. Öte yandan vatandaşların 1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribotu tercih ettiği görüldü.

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Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE TATİLCİLER ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU BAYRAMIN İLK GÜNÜNDE TATİLCİLER ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU
Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Çanakkale, Tragger, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale'de Feribot Kuyruğu - Son Dakika

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