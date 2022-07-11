Vatandaşların Kurban Bayramı tatilinden dönüşe geçmeye başlamasıyla birlikte Çanakkale feribot iskelesinde uzun kuyruklar oluştu. İskele Meydanı'ndan başlayan araç kuyruğu, zaman zaman Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometreyi buldu. GESTAŞ firması görevlileri geçişleri hızlandırmak için seyyar olarak kuyruktaki sürücülere bilet keserken, vatandaşlar feribot geçişi için 135 TL ücret ödedi. Öte yandan vatandaşların 1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribotu tercih ettiği görüldü.

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Çanakkale, Tragger, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Çanakkale'de Feribot Kuyruğu - Son Dakika

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