Çanakkale’de Gaziler Günü çelenk töreniyle kutlandı

Çanakkale’de Gaziler Günü çelenk töreniyle kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale’de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.
Çanakkale'de, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenlendi. Çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Törene; Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak, Çanakkale Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Erol Günaydın, Çanakkale Anadolu Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sebahat Korkmaz Demir siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: İHA
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