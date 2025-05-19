Çanakkale\'de \'Gazze\'ye Ses Ver\' Konferansı Düzenlendi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde " Gazze'ye Ses Ver" konulu konferans düzenlendi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Filistinde yaşanan zulme karşı "Gazze'ye Ses Ver" adlı konferans düzenlendi. Yenice İlçe Müftülüğünce düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Prof. Dr. Yasin Pişgin'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amaçlandı.
Programa, Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Belediye Başkanı Veysel Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Mustafa Karakan, İlçe Müftüsü Baki Gümüş ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANAKKALE
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