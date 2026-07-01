Çanakkale'de Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı

Çanakkale\'de Kabotaj Bayramı\'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı
01.07.2026 12:01
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Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler boğazda görsel şölen sunarken deniz şehitleri anısına boğaza çelenk bırakıldı.

Çanakkale'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları nedeniyle ilk tören saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Çanakkale Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici törende yaptığı konuşmada, "Bugün, denizlerdeki bağımsızlığımızın ve egemenlik haklarımızın en önemli simgelerinden biri olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yıl gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile ülkemiz, kendi karasularında yük ve yolcu taşıma, liman hizmetleri ve deniz ticaretini kendi egemenliği altında yürütme hakkını kazanmıştır. Bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik bağımsızlığının ve denizlerdeki egemenliğinin en önemli kilometre taşlarından biridir. Tarih boyunca denizlerin merkezinde yer alan Çanakkale, yalnızca stratejik konumuyla değil, denizcilik kültürü, limanları ve deniz emniyetine sunduğu katkılarla da ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Bizler de Çanakkale Liman Başkanlığı olarak deniz emniyetini, çevrenin korunmasını ve denizcilik faaliyetlerinin uluslararası standartlarda yürütülmesini sağlamak için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Denizcilik; ticaretin, ekonominin ve kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Güçlü bir denizcilik sektörü, güçlü bir Türkiye'nin temel yapı taşlarından biridir. Bu bilinçle denizlerimizi korumak, limanlarımızı geliştirmek ve gelecek nesillere denizcilik sevgisini aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Düzenlenen törenlere, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ve Çanakkale Bölge Liman Başkanı Mehmet Kürşat Biçici, gemi acentelerinin yöneticileri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından katılımcılar, feribot ile Çanakkale Boğazı'na açıldı. Deniz şehitleri anısına boğaza çelenk bırakıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler havaya su sıkıp boğazda görsel şölen gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Deniz Polisi botları da kutlamalara eşlik etti.

Program çerçevesinde Çanakkale Yat Limanı'nda dip temizliği gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'de Kabotaj Bayramı'nın 100. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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