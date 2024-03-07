Çanakkale\'de Kadın ve Tarım Etkinliği Düzenlendi

Çanakkale İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi destekleriyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıylae "Türkülerle Tarım, Nağmelerle Kadın" temalı müzik dinletisi ile "Kadın ve Tarım" temalı fotoğraf sergisi düzenlendi.
Düzenlenen etkinliğe Vali İlhami Aktaş, eşi Songül Aktaş, Çanakkale Önceki Dönem AK Parti Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Çanakkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt, Çanakkale Tarım ve Orman Şube/İlçe Müdürleri, Ziraat Odası Başkanları, Köy Muhtarları, Birlik, Kooperatif Başkanları, Teknik Personel ve çok sayıda kadın üretici katıldı.
Müzik dinletisinde bir konuşma yapan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, "Bugün burada, "Türkiye Yüzyılı Üretimin Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, üreten ve örgütleme gücüyle öne çıkan kadınlarımızın Kadınlar Gününü kutlamak için bir araya geldik. Evlerinde, köylerinde, bahçelerinde bizleri misafir eden siz değerli kadınlarımızla bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, üretimin arttırılması, verimin yükseltilmesi ve üretenin değer görmesi için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu hedef doğrultusunda, kadınlarımızın üretimde oynadığı önemli rolün farkındayız ve bu rolün daha da güçlendirilmesi için çeşitli projeler geliştirmekteyiz. Bu kapsamda, kadın üreticilerimizle yaptığımız faaliyetlerin sayısını arttırmak hedefindeyiz. "Üreten Kadın, Örgütlü Kadın" sloganıyla yola çıkarak, mevcut kadın üreticilerimizi ve kooperatiflerimizi güçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Yeni oluşacak kooperatif ve üretim alanları için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalardan biri de "Kesme Çiçek, Süs Bitkisi Yetiştiriciliğinin İlimizde Yaygınlaştırılabilmesi Projesi"dir. Bu proje ile kadınlarımızın ekonomik hayata katılımını ve gelir seviyelerini artırmayı amaçlıyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediğimiz "Türkülerle Tarım, Nağmelerle Kadın" konulu müzik dinletisi de, kadınlarımızın emeğine ve değerine saygı duruşumuzun bir göstergesidir. Bu tür etkinliklerin, faaliyetlerin ve eğitimlerin sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Hep birlikte, kadınlarımızın üretimde daha fazla yer almasını ve hak ettikleri değeri görmesini sağlayacağımıza inanıyoruz. Tarımsal üretimin vazgeçilmezi olan, toprağa dokundukça bereketi, insana dokundukça kıymeti arttıran siz çalışkan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.
Etkinlikte kadın çiftçilere, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinden oluşan gurup hasat tarafından; tarım ve kadın temalı eserlerden oluşan müzik ziyafeti çekildi. Folklor gösterisi yapıldı.
Etkinlikte ayrıca, Çanakkale İlinde faaliyet gösteren başta Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri olmak üzere, Birlikler, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Muhtarlıklar ve İlçelerin Coğrafi İşaretli ürünlerinden oluşan stantlar kuruldu. Tarım, Orman ve İnsan Temalı Fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflardan oluşan kadın ve tarım temalı fotoğraf sergisi açıldı.
Etkinlikten oldukça memnun kaldıkları görülen kadın çiftçiler, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler. - ÇANAKKALE
Son Dakika › Yerel › Çanakkale'de Kadın ve Tarım Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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