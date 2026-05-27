Çanakkale\'de Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı

Çanakkale'de Kurban Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Çanakkale Deniz Polisevi'nde Çanakkale Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programına, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve eşi Neşe Toraman, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Amfibi Kolordu Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Programa katılanların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Vali Toraman, birlik ve beraberlik içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir bayram diledi. - ÇANAKKALE