Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy Anısına Hayır ve Şenlik Düzenlendi - Son Dakika
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Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy Anısına Hayır ve Şenlik Düzenlendi

Çanakkale\'de Mehmet Akif Ersoy Anısına Hayır ve Şenlik Düzenlendi

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un babasının görevi dolayısıyla çocukluk yıllarını geçirdiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Mehmet Akif Ersoy anısına hayır yemeği ve şenlik düzenlendi. Yemekte misafirlere ikram edilecek keşkek için 65 küçükbaş hayvanın eti, 1 ton keşkeklik buğday ve 250 kilo zeytinyağı kullanıldı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte Mevlid-i Şerif okundu ve mehteran ekibi ile folklor ekibi gösterilerde bulundu. Etkinlik, köy hayrı ve şenlik mahalli sanatçıların yer alacağı bir konserle sona erecek.

05.05.2024 16:54
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Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un babasının görevi dolayısıyla çocukluk yıllarını geçirdiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Mehmet Akif Ersoy anısına hayır ve şenlik düzenlendi.

Bayramiç'in Menderes Mahallesi Muhtarlığı tarafından Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un babasının görevi dolayısıyla çocukluk yıllarını geçirdiği ilçede hayır yemeği ve şenlik düzenlendi. Mahallede düğün yemeklerinin pişirildiği alanda Cumartesi gününden hazırlıklara başlandı. Hayır yemeğinde misafirlere ikram edilecek keşkek için 65 küçükbaş hayvanın eti, 1 ton keşkeklik buğday, 250 kilo zeytinyağı kullanıldı ve yemek odun ateşinde sabaha kadar pişirildi. Binlerce kişinin katıldığı yemek öncesi Mevlid-i Şerif okundu. Yemek öncesi ve sonrası mehteran ekibi ile folklor ekibi çeşitli gösterilerde bulundu.

Menderes Mahallesi Muhtarı Fatih Koç, "Bu etkinliği düzenleyerek halkımıza ve çocuklarımıza hemşehrimiz Mehmet Akif Ersoy'u anarken daha iyi bir tanıtımını yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Köy hayrı ve şenlik mahalli sanatçıların yer alacağı konser ile sona erecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'de Mehmet Akif Ersoy Anısına Hayır ve Şenlik Düzenlendi - Son Dakika

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