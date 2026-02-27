Çanakkale\'de şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi.

Lapseki Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen iftar programında Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. İftara, Lapseki Kaymakamı Ekinci, Lapseki Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak, şehit aileleri ve gaziler ile davetliler katıldı.

Program, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin ruhlarına okunan dualarla tamamlandı. - ÇANAKKALE