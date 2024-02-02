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Çanakkale'de Şehit Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu'nun Adını Taşıyan Bot Denize İndirildi - Son Dakika
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Çanakkale'de Şehit Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu'nun Adını Taşıyan Bot Denize İndirildi

Çanakkale\'de Şehit Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu\'nun Adını Taşıyan Bot Denize İndirildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gemi arama vazifesi sırasında düşerek şehit olan Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu'nun adını taşıyan bot, Çanakkale'de denize indirildi. Şehit Yarımoğlu'nun ailesi ve çocukları da programa katıldı.

02.02.2024 12:24
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Çanakkale'nin Biga ilçesi Karabiga beldesinde 2020 yılında gemi arama vazifesi sırasında merdivenlerden ambara inerken düşüp şehit olan Konyalı Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu'nun adını taşıyan bot Çanakkale'de denize indirildi.

2020 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesi Karabiga beldesinde gemi arama vazifesi sırasında, merdivenlerden ambara inerken düşerek ağır yaralanan Çanakkale Kaçak İstihbarat Bölge Amirliğide görevli Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Konya'nın Karapınar ilçe nüfusuna kayıtlı olan şehit Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu, memleketi Karapınar ilçesinde Çetmi mezarlığında toprağa verildi. Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu'nun adı gümrük muhafaza botuna verildi. Şehidin ailesi ve çocuklarının katıldığı programda, şehit Ahmet Serkan Yarımoğlu'nun adının verildiği Gümrük Muhafaza Botu Çanakkale'de dualarla denize indirildi. Programa Batı Marmara Gümrük Bölge Müdürü Akif Ertekin'de katıldı.

Şehit Babası Şener Yarımoğlu, "Oğlumun adının görev yaptığı yerde yaşatılmasından mutluyuz. Her şeye rağmen kendisini geri getirmeyecek. Oğlumuzun yokluğuna alışmak mümkün değil. Ondan bize kalan torunlarımızla avunuyoruz. Oğlumun adının yaşatılmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'de Şehit Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu'nun Adını Taşıyan Bot Denize İndirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de Şehit Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu'nun Adını Taşıyan Bot Denize İndirildi - Son Dakika
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