Çanakkale\'de tarım birimleri Ekim koordinasyonunda 2027 ÇKS kayıtlarını ele aldı

Çanakkale'de tarım birimleri Ekim koordinasyonunda 2027 ÇKS kayıtlarını ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı taşra birimleri Ekim ayı koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 2027 ÇKS kayıtları, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü hazırlıkları ve ekim yağışlarının üretime etkisi değerlendirildi.
Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı taşra birimleri Ekim ayı koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.
Çanakkale'de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı taşra birimleri Ekim ayı faaliyetlerini değerlendirmek için koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda; 2027 ÇKS kayıtları ve kırsal kalkınma yatırımları, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü hazırlıkları, damla sulamayla çeltik yetiştiriciliği ve tarla günü etkinlikleri, baraj doluluk oranları ve ekim yağışlarının üretime etkisi, Biga Fuarı ile Yenice Festivali değerlendirildi.
Çanakkale İl Tarım ev Orman Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Tarım ve ormancılıkta verimliliği, sürdürülebilirliği ve kurumlar arası iş birliğini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?