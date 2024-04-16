Çanakkale'de Turizm Haftası kapsamında Vali İlhami Aktaş'a ziyaret - Son Dakika
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Çanakkale'de Turizm Haftası kapsamında Vali İlhami Aktaş'a ziyaret

Çanakkale\'de Turizm Haftası kapsamında Vali İlhami Aktaş\'a ziyaret

Çanakkale'de 48'inci Turizm Haftası dolayısıyla turizmciler, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, ÇOMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Boz ve diğer yetkililer, Vali Aktaş ile görüşerek Turizm Haftası etkinlikleri hakkında bilgi paylaştılar. Vali Aktaş, ziyaretten memnuniyetini dile getirerek çalışmalarda başarılar diledi.

16.04.2024 13:01
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Çanakkale'de 48'inci Turizm Haftası kapsamında turizmciler Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

15 -22 Nisan tarihleri arasında kutlanan "Turizm Haftası" nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, ÇOMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Boz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Hüseyin Şevik, ÇATOD Başkanı Koray Özcan ve ÇATOD Üyeleri, Ufuk Keser, Serhat Koçarslan, Nilgün Gökser Cura, Ali Akol, ÇARO Başkanı Cihan Müşterioğlu, turizmciler, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Vali İlhami Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, ÇOMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Boz ve beraberindekilerle bir süre görüşerek sohbet etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Turizm Haftası kapsamında yapılacak faaliyetler ve etkinliklerle ilgili Vali İlhami Aktaş'a bilgi vererek desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş, Turizm Haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Turizm Haftası kapsamında Vali İlhami Aktaş'a ziyaret - Son Dakika
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