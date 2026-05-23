Çanakkale\'de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. 21 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; 420,72 gram kokain, 22,07 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, Bitki yetiştirmede kullanılan düzenekler ele geçirildi.
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde; adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahıs tutuklanırken 1 şüpheli hakkında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" ve "Yasa Dışı Kenevir Ekimi" suçlarından adli işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE
