Çanakkale'de Yangın Mücadele Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de Yangın Mücadele Töreni

Çanakkale\'de Yangın Mücadele Töreni
09.05.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Havalimanı'nda orman yangınlarıyla mücadele için sezon başlangıç töreni düzenlendi.

Çanakkale Havalimanı'nda 'Orman Yangınlarıyla Mücadele Sezon Başlangıç Töreni' düzenlendi.

DHMİ Çanakkale Havalimanı Apronunda, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları ile uzman personelin katılımıyla 'Orman Yangınları Sezon Başlangıcı Töreni' düzenlendi. Yeşil Vatan'ın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak ve yangınla mücadeleye hazır olunduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirilen törende, 8 Hava Aracı ve onlarca tam donanımlı Yangınla Mücadele Aracı yer aldı. Ormanların Koruyucuları, yangın sezonuna hazır olduklarını bir kez daha kamuoyuna gösterdi.

DHMİ Çanakkale Havalimanı'nın teknik imkan ve kabiliyetleri, yangınla mücadele kapsamında en üst düzeyde kullanılarak, törenin başarıyla gerçekleştirilmesine katkı sağladı. Orman yangınlarıyla mücadelede erken müdahalenin hayati öneme sahip olduğu vurgulanırken, daha önceki orman yangınlarında DHMİ Çanakkale Havalimanı'nın erken müdahale noktasında sağladığı büyük katkı, imkan ve teçhizat desteği ile bu tür koordinasyon faaliyetlerinin yangın sezonunda büyük önem taşıdığı belirtildi. Çanakkale' de ormanların korunması için gece gündüz demeden çalışan tüm ekiplere teşekkür edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale'de Yangın Mücadele Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçişi kenti ikiye böldü Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçişi kenti ikiye böldü
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

17:27
Abdullah Kiğılı’dan Hakan Safi’ye destek
Abdullah Kiğılı'dan Hakan Safi'ye destek
16:59
Bir ilimiz ayakta 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
Bir ilimiz ayakta! 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden 33 kişi tutuklandı
16:46
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı Gözler Hakan Çalhanoğlu’nu aradı
Papa, Inter’i Vatikan’da ağırladı! Gözler Hakan Çalhanoğlu'nu aradı
16:07
Özgür Özel geri adım atmıyor Meydandan Akın Gürlek’e çağrı yaptı
Özgür Özel geri adım atmıyor! Meydandan Akın Gürlek'e çağrı yaptı
15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 17:33:38. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Yangın Mücadele Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.