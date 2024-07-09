Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İyi Tarım Uygulamalarını Yaygınlaştırıyor - Son Dakika
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İyi Tarım Uygulamalarını Yaygınlaştırıyor

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İyi Tarım Uygulamalarını Yaygınlaştırıyor

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kırsal alanda İyi Tarım Uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere eğitim vermeye devam ediyor. İyi Tarım Uygulaması, çevre, insan ve hayvan sağlığını koruyan tarımsal üretim yöntemlerini teşvik ederek, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve ürün güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ezine ilçesinde gerçekleştirdikleri eğitimlerle üreticilere İyi Tarım Uygulaması prensiplerini öğretiyor. Eğitimler kapsamında iş güvenliği, ilk yardım ve bitki koruma ürünleri uygulama belgesi konularında da bilgilendirme yapıldı. Bu eğitimlerle birlikte, Çanakkale'de tarımsal üretimin kalitesini artırmak ve çevre dostu tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak hedefleniyor.

09.07.2024 13:17
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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kırsal alanda İyi Tarım Uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere eğitim vermeye devam ediyor.

İyi Tarım Uygulaması, çevre, insan ve hayvan sağlığını koruyan tarımsal üretim yöntemlerini teşvik ederek, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve ürün güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Son yıllarda kimyasal madde kullanımının artmasıyla birlikte gıda güvenliği endişeleri arttırdı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, İyi Tarım Uygulaması ile üreticilere daha sağlıklı ve güvenilir gıda üretimini öğretmeyi ve tüketicilere güvenli gıda sunmayı amaçlıyor.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ezine ilçesinde gerçekleştirdikleri eğitimlerle üreticilere İyi Tarım Uygulaması prensiplerini öğretiyor. Eğitimler kapsamında iş güvenliği, ilk yardım ve bitki koruma ürünleri uygulama belgesi konularında da bilgilendirme yapıldı.

Bu eğitimlerle birlikte, Çanakkale'de tarımsal üretimin kalitesini artırmak ve çevre dostu tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak hedefleniyor.

2024 yılı içerisinde 175 üretici 10 farklı tür ürün ile toplam 13.301 da alanda bitkisel üretim yapıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İyi Tarım Uygulamalarını Yaygınlaştırıyor - Son Dakika

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