Çanakkale Kahramanı Koca Seyit'in memleketi Havran fotoğrafçıları ağırlayacak - Son Dakika
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Çanakkale Kahramanı Koca Seyit'in memleketi Havran fotoğrafçıları ağırlayacak

04.06.2022 10:04

- (Özel) Çanakkale Kahramanı Koca Seyit'in memleketi Havran fotoğrafçıları ağırlayacak Fotoğraf tutkunları Koca Seyit'i memleketi Havran'ı foto maraton ile fotoğraflayacak Balıkesir'in Havran ilçesinde 10-14 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2.

- (Özel) Çanakkale Kahramanı Koca Seyit'in memleketi Havran fotoğrafçıları ağırlayacak

Fotoğraf tutkunları Koca Seyit'i memleketi Havran'ı foto maraton ile fotoğraflayacak

BALIKESİR - Balıkesir'in Havran ilçesinde 10-14 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2.Uluslararası Havran Kocaseyit Fotoğraf Festivali ve Fotomaratonu'nda yüzlerce fotoğraf sever bir araya gelecek.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Havran Kocaseyit Fotoğraf Festivali ve Fotomaratonu 5 gün boyunca birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Havran Fotofest'te Türkiye'nin fotoğrafta duayen isimleri bir araya geliyor. Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'un davetlisi olarak Havran'a gelecek olan bu isimler Kocaseyit'in memleketinde fotoğraf gösterileri ve söyleşileri gerçekleştirecekler, fotoğraf sergileri açacaklar. Aynı zamanda fotoğrafa ilgi duyan gençlere sokak fotoğrafçılığı eğitimi verilecek ve ödüllü Oryantiring Foto Maraton etkinliği gerçekleştirilecek.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ilçenin sakin şehir unvanı yolunda emin adımlarla ilerlediğini bu özelliği ile fotoğraf sanatçılarına kapılarını açtıklarını ifade ederek "İkinci Uluslararası Havran Koca Seyit Fotoğraf Festivali ve Fotomaratonu 10-14 Haziran 2022 tarihleri arasında beş gün boyunca Havran'da yapılacak. Yarışmasının bu yılki teması Sakin Şehir Havran Cittaslow olma yolunda olacaktır. Yarışmamızı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun desteği ile gerçekleştiriyoruz. Yarışmamız Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı uluslararası yarışmalar kategorisinde 2022-067 onay numarası ile yer aldı. Amacımız Havran'ın sahip olduğu sakin şehir kriterlerini fotoğraf sanatı aracılığı ile ön plana çıkarmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak."dedi.

Havran'ın görsel zenginliklerine değinen Başkan Ersoy "Tarihi konakları ve evleri ile, kültürel zenginlikleri ile, Cuma günü kurulan köy pazarı ve doğal yöresel ürünleri ile, leblebisi, höşmerimi, balı ve peyniri ile, kendisine has zengin mutfağı ile, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekleri yaşatan ustaları ile havran sakin şehir olma yolunda gerekli kriterlere sahip bir ilçe."dedi.

Etkinlikler boyunca Türkiye'nen fotoğraf sanatında önemli isimlerinin Havran'da buluşacağını ifade eden Başkan Emin Ersoy "Fotoğrafın ustalarını havranda bir araya getiriyoruz. Fotoğraf festivalimizde Türkiye'de fotoğrafın duayen isimleri ile bir araya geleceğiz. Jüri üyelerimiz, İbrahim Zaman, Güler Ertan, Mehmet Ünal, Tahir Ün, Reha Bilir, İbrahim Elman, Emrah Elmas ve İstek Solel'dir."dedi.

Fotomaraton sonucunda yapılacak değerlendirmede verilecek ödüllere değinen Başkan Ersoy "Fotoğraf gösterileri ve söyleşiler, fotoğraf sergileri, fotoğraf eğitimleri, oryantring foto maraton etkinlikleri olacak. Yarışma birincisini 7 bin 500 TL, yarışma ikincisini 5 bin TL, yarışma üçüncüsünü 3 bin TL'lik bir ödül ile ödüllendireceğiz."dedi.

Fotoğraf festivali ve fotomaraton boyunca katılımcılar ve misafirler için hazırlık yaptıklarını ifade eden Havran Belediye Başkanı Ersoy "Havran'a gelecek olan fotoğraf tutkunlarına rahat bir ortamda çalışabilmeleri için, Her türlü desteği vereceğiz. Havran'ın palmiye ağaçları ile süslü çay boyunda katılımcılar için güzel bir mekan hazırladık."dedi.

Yarışma şartanemesinin internet sitelerinden ve federasyon sitesinden duyurulduğunu ifade eden Ersoy "Fotoğraf şartnamemizi ve etkinliklerimizi www.havran.com.tr 'den ve federasyonun internet sitesinden takip edebilirsiniz."dedi.

Çanakkale Kahramanı Koca Seyit'in memleketi Havran fotoğrafçıları ağırlayacak
Çanakkale Kahramanı Koca Seyit'in memleketi Havran fotoğrafçıları ağırlayacak
Çanakkale Kahramanı Koca Seyit'in memleketi Havran fotoğrafçıları ağırlayacak
Çanakkale Kahramanı Koca Seyit'in memleketi Havran fotoğrafçıları ağırlayacak

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Balıkesir, Çanakkale, Havran, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale Kahramanı Koca Seyit'in memleketi Havran fotoğrafçıları ağırlayacak - Son Dakika

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