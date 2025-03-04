\'Çanakkale Müzesi\' gece 23.00\'e kadar açık

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vizyonuyla genç nesillere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla açılan "Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi"ne Ramazan ayarı geldi.

Çanakkale Kara Savaşları Zaferi'nin yıl dönümü olan geçen yıl 9 Ocak'ta hizmete giren ve açıldığı günden bu yana büyük ilgi gören müzenin ziyaret saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanında bulunan tarihi Osmanlı Kültür Sokağı girişindeki eski bir taş konağın içerisine oluşturulan müze, pazartesi günleri hariç haftanın diğer günleri sabah saat 9.00 ile iftardan sonra saat 23.00'e kadar ziyaretçilere kapılarını açık tutacak.

Özellikle 18 Mart Çanakkale Şehitleri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi önemli günlerde yoğun ilgi gören müzenin, Ramazan ayında da ziyaretçilerle dolup taşması bekleniyor.

6 bin 400 orijinal eser

Toplam 5 bölümün yer aldığı ve adeta ziyaretçileri Çanakkale Savaşı'nın içine çeken bina içerisinde 2 kütüphane, 2 sergi salonu ve 1 seminer salonu bulunuyor. Müzede Çanakkale Savaşı başta olmak üzere Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilk yıllarına dair 6 bin parça özel eser de yer alıyor.

Ayrıca 5 bin 400 kitabın bulunduğu sergi ücretsiz şekilde gezilebiliyor. Öte yandan müzeyi genişletmek amacıyla yanında bulunan binada düzenleme çalışmaları devam ediyor. - KAYSERİ