Çanakkale'nin Kızıl Köyü'nde Geleneksel Çiftçi Hayrı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Çanakkale'nin Kızıl Köyü'nde Geleneksel Çiftçi Hayrı Yoğun İlgi Gördü

Çanakkale\'nin Kızıl Köyü\'nde Geleneksel Çiftçi Hayrı Yoğun İlgi Gördü

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kızıl köyünde geleneksel çiftçi hayrı etkinliği, yoğun katılım ve sıcak anlar ile gerçekleştirildi. Programda köy muhtarı konuklarla ilgilendi, gençlerin harmandalı gösterisi ayakta alkışlandı.

05.05.2025 16:41  Güncelleme: 16:44
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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kızıl köyünde geleneksel çiftçi hayrı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Köy meydanında düzenlenen etkinlikte, konuklara pilav ve keşkek ikramı yapıldı.

Köy Muhtarı İbrahim Güler, etkinlik boyunca konuklarıyla tek tek ilgilendi. Programın sonunda köy gençlerinin sahnelediği harmandalı gösterisi, ayakta alkışlandı.

Yoğun katılımın yaşandığı hayır programına, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Serkan Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Ünsal, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri Ayça Kahraman Lapsekili ve Caner Şahin katıldı.

Hayır programı, Ezine Müftüsü Recep Erkan'ın yaptığı dua ile son buldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale'nin Kızıl Köyü'nde Geleneksel Çiftçi Hayrı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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