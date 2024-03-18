Yerel

Çanakkale Savaşında yüzlerce yaralı askerin tedavi edildiği hastane müzeye dönüştürüldü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: "Kültürümüzün hafızası müzelerdir"

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, Çanakkale Savaşı'nda cephede düşman ile çatışırken yaralanan yüzlerce askerin tedavi edildiği "Cephe Gerisi Hastanesi" müze olarak açıldı.

Çanakkale Savaşı'nda "Cephe Gerisi Hastanesi" olarak kullanılan hastane müzeye dönüştürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile Kent Müzesi'nin açılışı yapıldı.

Kent Müzesi'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, müzelerin, kültürün hafızaları olduğunu söyledi.

Binanın açılış törenine konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Ezan için bayrak için topraklar için 18 Mart 1915'te şehadete yürüyen tüm şehitlerimiz için rahmet diliyorum Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere toprak için can veren şehitlerimizin bizim için derin anlamı var. Bu insanlar eğitimi, yaşına bakmadan bu vatan için ölüme koşmaktan çekinmeyenler. Hala bu ülke bu vatan için savaşan insanlar var. Zaferimizin 109. yılını kutluyoruz. Cephede savaşanlar kadar yaralıların tedavi edilip tekrar cepheye gitmesini sağlayan noktalar vardır. Bunların biri önünde durduğumuz menzil hastanemizdi. Bir binayı yaşatmak, kültür geçmişimizin izleri planlamak kolay değildir. Bunlar kolay değil. Kültürümüzün hafızası müzelerdir. İçindeki her şey hiçbir zaman unutulmamalı. Burası sadece müze değil kültür merkezi haline dönüşecek" dedi.

Program açılış kurdelesinin kesilmesi ve Kent Müzesi'nin ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.