Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'e Yeni Zelanda'dan Liyakat Nişanı - Son Dakika
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'e Yeni Zelanda'dan Liyakat Nişanı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir\'e Yeni Zelanda\'dan Liyakat Nişanı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türkiye - Yeni Zelanda ilişkilerine katkılarından dolayı 2024 yılı Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği ile ödüllendirildi. Yeni Zelanda hükümeti, Kaşdemir'in Yeni Zelanda ve İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarlarının korunmasında ve Anzak Günü anma törenlerinin düzenlenmesindeki katkılarından dolayı bu onura layık görüldüğünü açıkladı.

10.05.2024 13:08
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'e Yeni Zelanda Devleti tarafından Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği takdim edildi.

Türkiye - Yeni Zelanda ilişkilerine katkılarından ötürü Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2024 yılı Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği ile ödüllendirildi. Yeni Zelanda Başbakanlığı ve Kabine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yeni Zelanda ve İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarlarının bulunduğu Tarihi Alan'ın korunmasında ve Yeni Zelanda için ulusal öneme sahip Tarihi Alan'nda her yıl düzenlenen Anzak Günü anma törenlerinin güvenli şekilde gerçekleşmesine sağladığı katkılardan dolayı Türk hükümetinin sorumlu üst düzey yetkilisi olan İsmail Kaşdemir'i Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği'ne layık görüldüğü belirtilmiştir" denildi.

31 Aralık 2023 yılında ilan edilen listede, tek Türk isim olarak İsmail Kaşdemir yer almıştı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'e Yeni Zelanda'dan Liyakat Nişanı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'e Yeni Zelanda'dan Liyakat Nişanı - Son Dakika
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