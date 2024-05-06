Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda batıklara dalış sezonu başladı - Son Dakika
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Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda batıklara dalış sezonu başladı

Çanakkale Savaşları\'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası\'nda batıklara dalış sezonu başladı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl önce batırılan batıklara dalış sezonu başladı.

06.05.2024 12:04
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Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl önce batırılan batıklara dalış sezonu başladı. Zengin su altı güzellikleri ve tarihi izlerle dolu atmosferiyle dikkat çeken park, dalış tutkunlarına eşsiz deneyimler sunmaya devam ediyor. Sezonun açılış dalışına, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de katıldı.

Gelibolu Yarımadası, 1915 Çanakkale Savaşı'nın izlerini taşıyan birçok tarihi noktaya ev sahipliği yapıyor. Her yıl milyonlarca kişi, bu coğrafyayı keşfetmek için Gelibolu'nun şehitliklerini, anıt mezarlarını, tabyalarını ve müzelerini ziyaret ediyor. Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl önce batırılan batıklar, 'Gelibolu Tarihi Su Altı Parkı' ile birlikte yerli ve yabancı turistlerin yeni gözdesi olmaya devam ediyor. Derinliklerinde pek çok hikaye saklayan Çanakkale'nin destansı batıkları, 1. Dünya Savaşı temalı ilk su altı parkı özelliğini taşıyor.

Gelibolu Su Altı Parkı ise Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından kurulan ve su altı dünyasını keşfetmek isteyenler için bir merkez haline gelen bir alan olarak öne çıkıyor.

Bu yılın dalış sezonu, Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in katılımıyla resmen başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın öncülüğünde 2021'de hizmete açılan park, Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma gemi batıklarını keşfetmek isteyenler için popüler bir rota haline geldi. Yeni sezonda da parka olan ilginin yoğun olması bekleniyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nda batıklara dalış sezonu başladı - Son Dakika

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