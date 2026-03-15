Çanakkale Şehitleri Anısına Anlamlı İftar - Son Dakika
15.03.2026 20:50
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Orhan Uç, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün Ramazan ayına denk gelmesi dolayısıyla anlamlı bir iftar programı düzenledi. Çanakkale'de savaşan askerlerin zor şartlarda tükettiği bilinen buğday çorbası, bulgur pilavı ve üzüm hoşafından oluşan iftar sofrası kurularak şehitler dualarla anıldı.

Sarıgöl Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Orhan Uç, Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla evinin bahçesinde mahalle sakinleri ve yakınlarına iftar yemeği verdi. Çanakkale'de cephedeki askerlerin tükettiği yemeklerden oluşan menüyü hazırlatan Uç, iftar alanına hazırlattığı afişi de asarak katılımcılarla birlikte oruç açtı. Program kapsamında Çanakkale şehitleri için Kur'an-ı Kerim okutularak dualar edildi.

İftar programını düzenleyen Orhan Uç, farklı bir anlam taşıyan iftar vermek istediğini belirterek, "Herkes bilinen iftar yemeklerini veriyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle böyle bir program düzenledim. Çanakkale'de şehitlerimiz buğday çorbası, bulgur pilavı ve üzüm hoşafı ile iftarlarını açtılar. Bu zor şartlar altında Çanakkale Savaşı kazanıldı. Biz de onların yediği yemeklerle iftar sofrası kurarak şehitlerimizi andık. Kur'an-ı Kerim okuttuk. Çanakkale şehitlerimizi Ramazan'ın mübarek ayında saygı ve rahmetle andık." dedi.

Mahalle sakinleri ise düzenlenen iftarın çok anlamlı olduğunu belirterek duygu dolu anlar yaşadıklarını ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
20:36
Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt
19:56
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
19:01
Canlı anlatım: Başkentte ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Başkentte ikinci gol geldi
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 21:48:37. #7.12#
Advertisement
