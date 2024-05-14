Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Sinekçi Köyündeki Çocuklara Deprem Eğitimi Verdi - Son Dakika
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Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Sinekçi Köyündeki Çocuklara Deprem Eğitimi Verdi

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Sinekçi Köyündeki Çocuklara Deprem Eğitimi Verdi

Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyündeki çocuklara AFAD ile birlikte deprem eğitimi verdi. Tatbikatla sona eren deprem eğitiminin ardından üniversiteliler, çocuklarla halat çekme, çuval yarışı gibi eğlenceli oyunlar oynadı.

14.05.2024 10:46
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Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, Biga ilçesine bağlı Sinekçi köyündeki çocuklara AFAD ile birlikte deprem eğitimi verdi. Tatbikatla sona eren deprem eğitiminin ardından üniversiteliler, çocuklarla halat çekme, çuval yarışı gibi eğlenceli oyunlar oynadı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, sosyal sorumluluk proje dersi kapsamında AFAD'la beraber Biga İlçesi Sinekçi Köyü Sinekçi ilk ve orta okullarındaki çocuklara deprem öncesi, esnasında ve sonrasında ne yapılması gerektiği hakkında eğitim verdi.

Köy ilkokulundaki deprem eğitimini AFAD Çanakkale Şube Müdürü Erdem Gümüş gerçekleştirdi. Sinekçili 75 ilkokul öğrencisine deprem çantalarını tanıtan Şube Müdürü Gümüş, öğrencilere deprem çantasının içinde neler olması gerektiğini anlattı. İlkokuldaki eğitim ile aynı anda ortaokuldaki öğrenciler ise AFAD personelinden eğitim aldı. Eğitim sonunda çök-kapan-tutun eğitimi yapan öğrenciler, başlarını koruyarak okulu tahliye etti.

Deprem eğitimi eğlenceli bir hale getirerek, ilk ve ortaokullu öğrenciler için unutulmaz olmasını hedefleyen Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, Sinekçi'deki öğrencilerle ip atlayıp top oynadılar. Halat çekme ve çuval yarışı gibi eğlenceli oyunlar oynayan üniversite öğrencileri için çiçek toplayan çocuklar, üniversitelilerden köylerine tekrar gelmelerini istediler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri Ferhat Anaran, Hale Sude Dikmen, İrem Saraf, Mine Bilmen ve Miraç Sude Danacıoğlu'nun bitirme projesi olarak organize ettiği Güvenli Eller sosyal sorumluluk projesinde, ilk ve orta okuldaki her sınıfa bir deprem çantası hediye edildi. Üniversitelilerin, Sinekçi'deki miniklere patlamış mısır, kek ve meyve suyu ikram ettiği projede, ekip üyesi öğrenciler, ilk ve orta okul öğrencilerine okuma kitabı hediye etti. Proje AFAD Şube Müdürü Erdem Gümüş, Okul müdürü Vahdettin Beslen ve Müdür yardımcısı Reşat Arslan'a çiçek takdimi ile sona erdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Sinekçi Köyündeki Çocuklara Deprem Eğitimi Verdi - Son Dakika

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