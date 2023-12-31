Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, görev başındaki güvenlik ekiplerini ziyaret etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yılbaşında görev başında olan polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik Komutanı Yarbay Ercan Oran ve İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk ile birlikte İskele Meydanı'ndaki uygulama noktasında görev yapan personeli ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı. Vali Aktaş, personele hayırlı görevler diledi.

Çanakkale'de yılbaşı tedbirleri çerçevesinde 337 noktada 17 yüzer unsur, mobil radar kara aracı, 5 dedektör köpek, 4 İHA, 26'sı motosikletli 157 trafik ekibi, 27'si motosikletli 527 asayiş ekibi, 428'i trafik personeli olmak üzere 2 bin 749 personel görev alıyor. - ÇANAKKALE