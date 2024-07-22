Çanakkale Valisi Ömer Toraman Şehitler Abidesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çanakkale Valisi Ömer Toraman Şehitler Abidesini Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi Ömer Toraman Şehitler Abidesini Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesini ziyaret etti. Vali Toraman, şehitler için dua okudu ve temsili şehitliğe karanfil bıraktı. Ziyaret sırasında Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek de hazır bulundu.

22.07.2024 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitler Abidesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Elazığ Valiliğinden Çanakkale Valiliğine atanan Vali Ömer Toraman göreve başlamasının ardından ilk olarak Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesini ziyaret etti. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte Şehitler Abidesini ziyaret eden Vali Ömer Toraman, şehitler için dua okudu, temsili şehitliğe karanfil bıraktı.

Vali Ömer Toraman'a Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek'te eşlik etti. Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Vali Ömer Toraman'a ziyaretten dolayı teşekkür edip, minyatür Şehitler Abidesi hediye etti.

Vali Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale muharebelerinin kahramanlarını ziyaret ederek, Fatiha okuduk. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Gelibolu Yarımadası, Ömer Toraman, Murat Çiçek, Çanakkale, Gelibolu, Eceabat, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çanakkale Valisi Ömer Toraman Şehitler Abidesini Ziyaret Etti - Son Dakika


23:25 Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede “ötanazi“ kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı Başıboş köpeklere yönelik düzenlemede "ötanazi" kelimesi kanun tasarı metninden çıkarıldı
22:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova’da mı görüşecek Diplomatik kaynaklardan açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esed Moskova'da mı görüşecek? Diplomatik kaynaklardan açıklama var
20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
19:48 Çektikleri “Halay“ yanlarına kalmadı Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı Çektikleri "Halay" yanlarına kalmadı! Skandal görüntüde yer alanlara gözaltı
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 00:21:06. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Valisi Ömer Toraman Şehitler Abidesini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement