Çanakkale Yenice\'de 4.9\'luk Depremde Herhangi Bir Hasar Yok

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Çanakkale'de Yenice ilçesinde yaşanan 4.9'luk depremde ilçede olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, "Şu ana kadar hem 112 Acil Merkezimize hem bizlere gelen olumsuz bir haber yok, herhangi bir hasar yok" dedi.

Çanakkale'de Yenice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında kısa süreli panik yaşandı. Açıklama yapan Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, 1953 yılında yaşanan depremde ilçe merkezinin taşındığını hatırtalarak, "Saat 21.38 civarlarında oldu. Deprem çok kısa sürdü ama oldukça şiddetli hissettik. Yani bir 10 saniye kadar. Çok şiddetli hissetmemizden dolayı Yenice ilçemizde kısa süreli bir panik havası yaşandı. Vatandaşlarımız herkes evlerinin önüne indi. Halen daha sokaklarda birçok insan, evlerine girmediler. Bu Yenice- Gönen fay hattı üzerinde Karasuçam köyü var. Uzmanlarımız oradaki fayın bir kısmının kırılmasıyla oluşan bir deprem dedi" diye konuştu.

Acar, kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını ifade ederek, "18 Mart 1953'te Yenice Gönen depremi olarak geçen ciddi bir deprem yaşadı ilçemiz. Hal böyle olunca da tabii biraz halkımızda, vatandaşımızda bir korku, panik havası oluştu. Ama şu ana kadar hem 112 Acil Merkezimize hem bizlere gelen olumsuz bir haber yok, herhangi bir hasar yok. Bütün ilimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ÇANAKKALE