Çanakkale yerel haberi | Çanakkale'de olta balıkçıları balık azlığından dertli - Son Dakika
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Çanakkale yerel haberi | Çanakkale'de olta balıkçıları balık azlığından dertli

19.10.2022 09:44

Çanakkale haber: Çanakkale'de olta balıkçıları balık azlığından dertli Çanakkale'de olta balıkçıları, geçen senelere oranla balığın azaldığını söyledi.

Çanakkale'de olta balıkçıları balık azlığından dertli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de olta balıkçıları, geçen senelere oranla balığın azaldığını söyledi.

Çanakkale sahilleri hobi olarak balık tutan vatandaşların akınına uğruyor. Balıkçılar geçen senelere oranla balığın daha az olmasından dertli.

Balıkçılardan emekli astsubay Fikret Aldemir, "Burada deniz güzel ve temiz olunca vaktimiz iyi geçiyor. Ama işte tek sıkıntı balık yok. Bunun sebebini de deniz suyu sıcaklığı ve geçen sene etkili olan müsilaj olarak görüyorum ben. Bu sene geçen senelere oranla yok denecek kadar az. Bizim gibi sahillerde balık tutunlar için balıkların birazcık gözükerek heyecan vermesi lazım. Bazen balık tutmak çok sıkıcı bir hal alabiliyor. Ama yine de denize bakmak huzur veriyor. Çanakkale'de halen daha denize giriliyor. Deniz suyunun sıcaklığı çok fazla. Bir de geçen sene etkili olan müsilaj da balıkların gelmemesinde etkili oldu" dedi.

Kaynak: İHA
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Çanakkale, Yerel, Son Dakika

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