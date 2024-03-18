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Çanakkale Zaferi 109. yılında törenle anıldı

BURSA - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen etkinlikler saygı duruşu ve çelenk sunma töreniyle başladı.

Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü tüm yurtta farklı etkinlikle kutlanırken, Bursa'da düzenlenen törenlerde şehit ve gaziler anıldı. Bursa Valiliği tarafından düzenlenen 18 Mart Şehitler Günü programında ilk etkinliklerin adresi Hamitler Şehitliği oldu. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa protokolü ve şehit ailelerinin de katıldığı etkinlikte, çelenk sunumları, saygı atışı, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk Bayrağı'nın göndere çekilmesinin ardından şehitler dualarla anıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Vali Mahmut Demirtaş ile birlikte şehit mezarlıklarına karanfil bırakarak, şehit ailelerine çiçek takdiminde bulundu.

Pınarbaşı Şehitliği'nde ki anma töreninin ardından etkinlikler, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'ndaki resmi programla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından sahne alan Bursa Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi öğrencilerinin günün anlam ve önemini belirten gösterileri büyük bir beğeniyle izlendi.