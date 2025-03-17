Çanakkale Zaferi\'nin 110. Yılı Kutlandı

Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılını kutlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türk milleti, 'Çanakkale Geçilmez' diyerek güçlü iradesi ile bağımsızlığı ve hürriyeti uğruna gözünü kırpmadan canını feda edebileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu zafer, vatan topraklarını canları pahasına koruyan kahramanlarımızın, omuz omuza vererek yazdığı bir destanın adıdır" dedi.

"Çanakkale Zaferi, kahramanlık ve fedakarlık abidesi olmuştur"

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için yazılı bir mesaj yayımlayan TESK Genel Başkanı Palandöken, "Bundan 110 yıl önce, Çanakkale'de yazılan destan, sadece Türk milletinin değil, tüm dünyanın hafızasında yer eden bir kahramanlık ve fedakarlık abidesi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, askerlerimizin gösterdiği üstün cesaret, kararlılık ve vatan sevgisi bizlere geleceğimizi şekillendiren bir miras bırakmıştır. Çanakkale'de gösterilen büyük fedakarlık ve kahramanlık, tarihimizden aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürümemize ilham vermeye devam edecektir. Çanakkale ruhu, milletimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğinin en büyük kanıtıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA