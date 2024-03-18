Mersin'in Bozyazı ilçesinde '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.
Bozyazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkan Vekili Havva Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Güven, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Üsteğmen Süleyman Şafak, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ceylan, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen tören çelenklerin sunulması ile başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Buğrahan Yıldız tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve öğrencilerin şiirlerini okunmasıyla program sona erdi. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Bozyazı'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
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