Bozyazı\'da Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 109. yıl dönümü törenle kutlandı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü törenle kutlandı.

Bozyazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Belediye Başkan Vekili Havva Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Güven, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Üsteğmen Süleyman Şafak, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Ceylan, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen tören çelenklerin sunulması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Buğrahan Yıldız tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve öğrencilerin şiirlerini okunmasıyla program sona erdi. - MERSİN