Canan Tolon\'un kırılan 3 beton bloğu beyan dışı çıktı, Ticaret Bakanlığı açıkladı

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sanatçı Canan Tolon'un İngiltere'deki bir sergiye götürmek üzere hazırladığı eserleri gümrükte kırılmasıyla ilgili Canan Tolon ile görüştüğünü ve duyduğu üzüntüyü kendisine ilettiğini belirterek, "Bu vesileyle sanat galerilerimize, gümrük müşavirlik firmalarımıza ve taşıma şirketlerimize önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Uluslararası sergilere gönderilen eserlerin niteliği, taşıma bilgileri, gerekli izin ve belgeleri gümrük işlemlerinde eksiksiz şekilde beyan edilmelidir. Dileriz ki yaşanan bu olay hepimiz için önemli bir tecrübe olur ve benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesine vesile olur" dedi.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, Canan Tolon'un İngiltere'deki bir sergiye götürmek üzere hazırladığı eserlerin gümrükte kırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Söz konusu işlemin beyan edilmiş sanat eserlerine değil, beyan dışı eşyanın güvenlik amacıyla kontrolüne yönelik olduğunu açıklayan Kaplan, geçmişte yapılan operasyonlarda heykel, tablo, mermer blok ve yapı malzemesi görünümündeki eşyaların uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı çok sayıda olayla karşılaştıklarını ifade etti. Kaplan, Canan Tolon ile bizzat görüştüğünü ve yaşanan olay sebebiyle yaşadığı üzüntüyü kendisine ilettiğini belirtti. Kaplan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncelikle sanatçımız Canan Tolon ile bizzat görüştüğümü, yaşadığı bu üzücü durumdan duyduğum üzüntüyü kendisine ilettiğimi ifade etmek isterim. Bir sanatsever olarak eserlerinin zarar görmesinden ve sanatçımızın yaşadığı mağduriyetten gerçekten üzüntü duyuyorum. Kısaca özetlemek gerekir ise 1 Kasım tarihinde Dereköy Gümrük Kapısı'nda yapılan kontrollerle, sürücü rızası ile kırılarak denetime tabi tutulan, taşıma belgelerinde beyan edilmeyen ve X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk veren 3 beton blok; taşıma belgelerinde beyan edilmediği gibi sanat eseri veya heykel niteliğinde olduklarına ilişkin gerekli tanımlama ve belgelendirmeler de evraklarda yer almamaktadır. Dolayısıyla gerçekleştirilen işlem, beyan edilmiş sanat eserlerine değil, beyan dışı eşyanın güvenlik amacıyla kontrolüne yöneliktir. Geçmiş operasyonlarımızda heykel, tablo, mermer blok ve yapı malzemesi görünümündeki eşyaların uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığı çok sayıda olayla karşılaştık. Bu nedenle gümrüklerde yapılan risk analizleri ve fiziki kontroller kamu güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Görüşmemizde sanatçımız da gümrük süreçleri ve uluslararası taşıma mevzuatının ayrıntılarına hakim olmadığını ifade etti. Bu vesileyle sanat galerilerimize, gümrük müşavirlik firmalarımıza ve taşıma şirketlerimize önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Uluslararası sergilere gönderilen eserlerin niteliği, taşıma bilgileri, gerekli izin ve belgeleri gümrük işlemlerinde eksiksiz şekilde beyan edilmelidir. Dileriz ki yaşanan bu olay hepimiz için önemli bir tecrübe olur ve benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesine vesile olur. Sanatımızın dünyayla buluşmasını isterken sanatçılarımızın ve eserlerinin de her aşamada korunmasını istiyoruz. Sanatçımız Canan Tolon'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.