Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projeler ve yatırımlara devam edecek - Son Dakika
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projeler ve yatırımlara devam edecek

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projeler ve yatırımlara devam edecek

Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, Canik'te proje ve yatırımlara devam edeceklerini açıkladı. Sandıkçı, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek destek gördü.

11.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:22
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, bundan sonraki süreçte de proje ve yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Canik Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı, Canik'te Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki semt pazarında pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Sandıkçı, pazarcı esnafı ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya ara vermeden devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde esnafımıza katkılar sunan, yeni istihdam alanları oluşturan projeler ve yatırımları hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Tüm çalışmalarımızı hemşehrilerimizle olan gönül birlikteliğimizle, istişare ve ortak akıl anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Gerçek belediyecilik şiarıyla ara vermeden çalışmaya devam ederek, Canik'imizde başlattığımız eser ve hizmet yolculuğunu yeni projeler ve yatırımlarla taçlandıracağız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, projeler ve yatırımlara devam edecek - Son Dakika


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