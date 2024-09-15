Canik Belediye Başkanı Sandıkçı\'dan Proje ve Yatırım Vurgusu

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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, eser ve hizmet belediyeciliği vizyonu ile çalışmaya ve üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Canik'imizi projeler ve yatırımlarla ihya etmeye devam ediyoruz" dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik'in yenilenen kimliğine değer katacak yeni projeleri ve yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Sandıkçı, merkezi hükümet yatırımları ve Canik Belediyesi'nin kendi kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak kazandırdıkları yatırımlarla, ilçenin değerinin artmaya devam ettiğine dikkat çekerek, Canik'i projeler ve yatırımlarla ihya etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Mert Irmağı Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi'yle ilçede yeni sosyal yaşam alanlarını yer alacağını vurgulayan Başkan Sandıkçı, "Mert Irmağı Düzenleme ve Rehabilitasyon Projemiz kapsamında, Mert Irmağı içerisinde ve çevresinde düzenleme çalışmaları son hızla devam ediyor. Merkezi hükümet yatırımları çerçevesinde ilçemize kazandırdığımız Mert Irmağı Düzenleme ve Rehabilitasyon Projemizle, yeni sosyal alanlarını hemşehrilerimizle buluşturacağız. Mert Irmağı çevresine modern bir görünüm kazandırırken, olması muhtemel taşkın riskinin ise önüne geçmiş olacağız" şeklinde konuştu.

"Samsun Şehir Hastanesi Karadeniz Bölgesi'nin sağlık üssü olacak"

Samsun Şehir Hastanesi'nin, Karadeniz Bölgesi'nin sağlık üssü olarak Canik ilçesinde hizmet vereceğini belirten Sandıkçı, hastanenin yapım çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, "Samsun Şehir Hastanemiz ilçemizde hem ilimiz hem de bölge insanımıza hizmet verecek. Merkezi hükümet yatırımları ve belediyemiz öz kaynaklarıyla ilçemize kazandırdığımız projeler ve yatırımlarla ilçemizin büyük bir gelişim ve değişim yaşadığına büyük bir gururla şahitlik ediyoruz. Eser ve hizmet belediyeciliği vizyonumuzla, ilçemiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Canik İş Merkezi projemiz ile ilçemize yeni istihdam alanları kazandıracağız"

Canik İş Merkezi'nin yapım çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Sandıkçı, "Canik İş Merkezi ile ilçemizin aktif ticari hayatını daha canlı bir hale getireceğiz. Canik İş Merkezimizde modern ve kullanışlı ofisler ile iş yerleri yer alacak. Yapım çalışmalarını hızla sürdürdüğümüz Canik İş Merkezi projemizle, ilçemize yeni istihdam alanları kazandırmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Canik'e donanımlı jandarma merkezi

Canik İlçe Jandarma Merkezi'nin de bölgenin en etkin ve donanımlı jandarma merkezi olacağına dikkat çeken Başkan Sandıkçı, şunları söyledi:

"Canik İlçe Jandarma Merkezimiz modern mimari yapısı, açık ve kapalı kullanım alanlarıyla jandarma teşkilatımıza ve hemşehrilerimize hizmet verecek. Hemşehrilerimiz, özellikle jandarmanın görev alanı kapsamında olan ilgili tüm işlemlerini, çevre ilçelere gitmeye gerek duymaksızın kolaylıkla yerinde gerçekleştirebilecek." - SAMSUN