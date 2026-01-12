Canik'te emeklilere yüzde 50 indirim - Son Dakika
Canik'te emeklilere yüzde 50 indirim

Canik\'te emeklilere yüzde 50 indirim
12.01.2026 13:19  Güncelleme: 13:22
Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, emeklilere yönelik düğün salonlarında yüzde 50, restoranlarda ise yüzde 30 indirim uygulamaya devam ettiklerini açıkladı. Başkan, sosyal destek programlarının ve etkinliklerin süreceğini belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu yıl da emeklilere yönelik indirimleri sürdürdüklerini ifade ederek emekli vatandaşların, belediyeye ait düğün salonlarında çocukları için gerçekleştireceği kiralamalarda yüzde 50, Canik Meşe Tesisleri restoran bölümünde yüzde 30 indirim uygulamasına devam ettiklerini kaydetti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, emekli vatandaşlara yönelik destek programlarına devam ettiklerini belirtti. Geçen yıl uygulamaya aldıkları emekli vatandaşlara yönelik destekleri bu yıl da sürdürdüklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, emekli vatandaşlara belediye düğün salonlarında çocukları için gerçekleştireceği kiralamalarda yüzde 50 oranında, belediyenin Canik Meşe Tesisleri'ndeki restoran bölümünde yüzde 30 oranında indirim sağlamaya devam ettiklerini kaydetti. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Emekli vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilikte örnek Canik

Emekli vatandaşlara sağladıkları desteklerin yanı sıra, hem emekli vatandaşlara hem de ailelere yönelik sosyal etkinlikler gerçekleştirmeye devam ettiklerini aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Emekli vatandaşlarımıza yönelik sosyal desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu yıl da belediyemiz düğün salonlarında ve Canik Meşe Tesislerimizin restoran bölümünde emekli vatandaşlarımıza yönelik indirim uygulamalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca, ailelerimize ve emekli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinliklerimize yenilerini eklemeyi sürdürüyoruz. Emekli vatandaşlarımızın bütçelerine katkı sunmayı, sosyalleşmelerini ve aile içi iletişimin güçlenmesini hedeflediğimiz yeni projeleri ve destekleri uygulamaya almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

13:14
