Canik\'te emeklilere yüzde 50 indirim

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, emekli vatandaşlara yönelik destek programlarına devam ettiklerini belirtti. Geçen yıl uygulamaya aldıkları emekli vatandaşlara yönelik destekleri bu yıl da sürdürdüklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, emekli vatandaşlara belediye düğün salonlarında çocukları için gerçekleştireceği kiralamalarda yüzde 50 oranında, belediyenin Canik Meşe Tesisleri'ndeki restoran bölümünde yüzde 30 oranında indirim sağlamaya devam ettiklerini kaydetti. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Emekli vatandaşlarımıza destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilikte örnek Canik

Emekli vatandaşlara sağladıkları desteklerin yanı sıra, hem emekli vatandaşlara hem de ailelere yönelik sosyal etkinlikler gerçekleştirmeye devam ettiklerini aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Emekli vatandaşlarımıza yönelik sosyal desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu yıl da belediyemiz düğün salonlarında ve Canik Meşe Tesislerimizin restoran bölümünde emekli vatandaşlarımıza yönelik indirim uygulamalarımızı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca, ailelerimize ve emekli vatandaşlarımıza yönelik sosyal etkinliklerimize yenilerini eklemeyi sürdürüyoruz. Emekli vatandaşlarımızın bütçelerine katkı sunmayı, sosyalleşmelerini ve aile içi iletişimin güçlenmesini hedeflediğimiz yeni projeleri ve destekleri uygulamaya almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.