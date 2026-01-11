Başkan Sandıkçı: "Araç filomuzun gücüne güç katıyoruz"

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, son 7 yılda araç filosunu 4 katına çıkardıklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediyenin araç filosunu yeni araçlarla güçlendirdiklerini söyledi. Paletli ve lastikli ekskavatörlerden süpürge araçlarına, kazıcı yükleyicilerden damperli kamyonlara kadar yeni araçları belediyenin araç filosuna dahil ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, 7 yılda araç filosunu 4 katına çıkardıklarını belirtti. Belediyenin araç filosuna yeni araçlar kazandırmaya ve araç üstü ekipman sayısını artırmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, son olarak sıfır kilometre ticari sınıf hizmet araçlarını araç filosuna kazandırdıklarını ifade etti.

Güçlü araç filosuyla ilçedeki çalışmaları eş zamanlı olarak yürütürken, aynı zamanda çalışmaları kısa süre içerisinde tamamladıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Araç filomuzun gücüne güç katıyoruz. Yeni araçları belediyemize kazandırarak araç filomuzu güçlendirdik. Yeni araçlarımızla çalışmalarımızı hızlı ve etkin bir şekilde sürdürürken, belediyemiz araç filosuna yeni araçları dahil etmeye devam ediyoruz. Yeni iş makineleri ve temizlik araçlarının ardından yeni hizmet araçlarını belediyemiz araç filosuna dahil ettik. Canik'imizde sürdürdüğümüz yatırım, etkin ve hızlı hizmet seferberliğiyle araç filomuzu 4 katına çıkardık. Yeni araçları belediyemize kazandırmaya, hizmet kapasitemizi her daim yukarıya taşımaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN