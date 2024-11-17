Canik Belediyesi, Büyük Samsun Tanıtım Günleri\'nde Yoğun İlgi Gördü

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Samsun'un Canik Belediyesi, Ankara'da gerçekleşen Büyük Samsun Tanıtım Günleri'nde ziyaretçi akınına uğradı. Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Yeni projeler ve yatırımlarla ilçemize değer katıyoruz" dedi.

Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşen Büyük Samsun Tanıtım Günleri'nde katılımcıların ilgi odağı olan Canik Belediyesi stant alanları, organizasyon boyunca en çok ziyaret edilen stantlar arasında yerini aldı. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ve Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (CAMEK) sürdürülen özel eğitim modülleriyle ilgili ziyaretçilere bilgiler aktarılan Canik Belediyesi stantlarında, ayrıca Canik ilçesinin tarihi, coğrafi özellikleri, kültürel yapısı ve ilçede yer alan turizm alanları ile ilgili de ziyaretçilere bilgilendirmelerde bulunuldu. Canik Belediyesi, ilgilinin büyük olduğu stant alanlarında ziyaretçilere hatıra hediyeleri verdi.

Canik'in değerine yeni projeler ve yatırımlarla değer katmaya devam ettiklerini ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede eğitim, kültür, sanat ve sosyal belediyecilik alanları başta olmak üzere her alanda örnek çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Sandıkçı, "Canik'imiz için çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Yeni projeler ve yatırımlarla ilçemize değer katıyoruz. Ayrıca Canik'imizin kültürü, tarihi ve turizm potansiyeline ilişkin programlar düzenliyor, yer aldığımız organizasyonlarda vatandaşlarımıza bilgiler veriyoruz. Geleceğin incisi, Karadeniz'in yükselen yıldızı Canik'imiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretçilere, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ve CAMEK'te sundukları eğitim imkanları ile sürdürdükleri özel eğitim modülleri ile ilgili bilgiler verdiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Eğitimlerimiz, öğrencilerimizin ve kursiyerlerimizin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Özel olarak oluşturduğumuz atölyelerimizde mesleki istihdam ile bilim ve teknolojiye yönelik eğitimlerimize aralıksız bir devam ediyoruz. Büyük Samsun Tanıtım Günleri'nde bu iki kıymetli eğitim merkezimiz ve özel eğitim modülleri eşliğinde gerçekleştirdiğimiz uygulamalı eğitimlerimiz hakkında vatandaşlarımıza bilgiler aktardık. Büyük Samsun Tanıtım Günleri'nin şehrimize ve ilçemize hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN