Canik\'te gönülleri ısıtan ikram

04.01.2026 11:30  Güncelleme: 11:35
Samsun'un Canik Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken vatandaşlara gerçekleştirdiği ikramlarla da gönülleri ısıtıyor. Ekipler, yolları açık tutmakla kalmayıp, ilçenin farklı noktalarında sıcak ikramlarda bulunuyor.

Samsun'un Canik Belediyesi, sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarıyla yolları açık tutarken, vatandaşlara gerçekleştirdiği ikramlarla da gönülleri ısıtıyor.

Merkez ve kırsal mahallelerde koordineli bir şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdüren Canik Belediyesi ekipleri, yolların kapanmasına izin vermedi. Kar yağışlarının ardından bu yıl da ailelerin ziyaret noktası haline gelen Gürgenyatak Mahallesi başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Yapılan çalışmalardan ve ikramlardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür etti.

Canik Belediyesi ekipleri, hafta boyunca ilçedeki 52 mahallenin tamamında kar küreme, yol tuzlama ve solüsyon uygulama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Belediyenin kar yağışları karşısında hızlı ve etkili müdahalesinden duydukları memnuniyeti dile getiren bir vatandaş, "Belediyemiz yolları açtığı için çocuklarımızı da getirdik. Burada eğleniyoruz, karın tadını çıkarıyoruz. Hem çocuklar evde bunalmamış oluyor. Belediyemize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Canik Belediyesi, Gürgenyatak Mahallesi'nde karın keyfini çıkaran ailelere ikramlarda bulunurken, gönül sofrası ikram aracı ile de ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara sıcak ikramlar sundu. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, tüm ekiplerle sahada olduklarını belirterek, karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini kaydetti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

