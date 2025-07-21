Canik Belediyesi'nden Aile Yılı'na Özel Destek ve Etkinlikler - Son Dakika
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Canik Belediyesi'nden Aile Yılı'na Özel Destek ve Etkinlikler

Canik Belediyesi\'nden Aile Yılı\'na Özel Destek ve Etkinlikler
21.07.2025 13:56  Güncelleme: 13:59
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Canik Belediyesi, 2025 Aile Yılı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin TL destek sağlarken, anne adaylarına Bebek Destek Paketi de hediye ediyor. Ayrıca çeşitli sosyal etkinliklerle aile bağlarını güçlendirmeye yönelik projeler düzenleniyor.

Canik Belediyesi'nin 2025 Aile Yılı'na özel düzenlediği etkinlikler ve sosyal destekler sürüyor. Belediye 2025 yılında ilçede çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin TL destek ile birlikte anne adaylarına Bebek Destek Paketi hediye etmeye devam ediyor.

Canik'te 2025 yılı Haziran ayı ve sonrasında çocuklarını kucağına alan ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin TL destek sağladıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde Aile Yılı'na özel hayata geçirdiğimiz projelerle, ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize sosyoekonomik destek sağlayan projeleri uygulamaya alıyoruz. Bu çerçevede, Aile Yılı'nda Canik'imizde çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelerimize 5 bin TL destek sağlıyoruz. Başvuru işlemlerinin ardından ailelerimizin hesaplarına 5 bin TL destek ödemelerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bebek destek paketi ve gebe bilgilendirme eğitimi

Canik'teki anne adaylarını Gebe Bilgilendirme Eğitimi ile buluşturduklarını ve eğitim programının ardından anne adaylarına Bebek Destek Paketi hediye ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizdeki anne adaylarına Bebek Destek Paketi hediye etmeye devam ediyoruz. Kız ve erkek çocukları için ayrı bir şekilde özel olarak hazırladığımız Bebek Destek Paketleri'nin içerisinde, çocuklarımızın ihtiyacı olan tüm ürünler yer alıyor" diye konuştu.

"Aile içi iletişimin güçlenmesine katkılar sunuyoruz"

Haydi Güle Oynaya Camiye Gel projesi, Aile ve Gençlik Şenlikleri, ailelere yönelik spor ve sanat etkinlikleri ile Aile ve Gençlik Mangala Turnuvası gibi aile bağının güçlenmesine katkılar sunan programlar düzenlemeye devam ettiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Aile Yılı'na özel etkinlikler ve programlar tertip etmeye ve ailelerimizle buluşmayı sürdürüyoruz. İlçemizde ailelerimize yönelik düzenlediğimiz kültür sanat programları, şenlikler ve spor etkinlikleriyle aile bağının ve aile içi iletişimin güçlenmesine katkılar sunuyoruz. Haydi Güle Oynaya Camiye Gel projemizle ailelerimizle camilerimizin manevi ikliminde bir araya geliyoruz. Ailelerimize yönelik eğitim ve seminer programları gerçekleştiriyoruz. Canik'imizde güçlü aile güçlü toplum hedefiyle yeni projeleri ve çalışmaları uygulamaya almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Canik Belediyesi'nden Aile Yılı'na Özel Destek ve Etkinlikler - Son Dakika

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