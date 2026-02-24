Canik Belediyesi'nden tüm ailelere iftar yemeği desteği - Son Dakika
Canik Belediyesi\'nden tüm ailelere iftar yemeği desteği
24.02.2026 14:16  Güncelleme: 14:21
Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ihtiyaç sahibi aileler, yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlar için iftar yemeği desteği sağladıklarını açıkladı. Ramazan ayında kaynamayan tencere bırakmamak için sosyal destek faaliyetlerine devam ettiklerini vurguladı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler ile yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlara iftar yemeği desteği sağladıklarını, ayrıca talepte bulunan tüm vatandaşlara iftar yemeği ulaştırdıklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede sosyal destek çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini ifade etti. Ramazan ayında tenceresi kaynamayan tek bir ev kalmasın diyerek çalışmaya ve gönüllere ulaşmaya devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçedeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerle tedavi süreci devam eden hasta, yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlara yönelik iftar yemeği desteği sağlamayı sürdürdüklerini belirtti. Ramazan ayına yönelik ayni ve nakdi desteklere kesintisiz bir şekilde devam ettiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca talepte bulunan tüm ailelere iftar yemeği desteği sağladıklarını vurguladı. İlçede gönüllere ulaşmaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde tüm ailelerimize iftar yemeği desteği sağlıyoruz" dedi.

İlçede gönüllere dokunmayı sürdürdüklerini ifade eden Sandıkçı, "Canik'imizde kapı kapı, sokak sokak gönüllere ulaşmaya devam ediyoruz. Ramazan ayına yönelik sosyal destek çalışmalarımızı hassasiyetle ve gayretle sürdürüyoruz. Ramazan ayında kaynamayan tek bir tencere kalmasın diyerek ekiplerimizle birlikte seferberlik halinde çalışıyor, iftar yemeği desteğimizi sürdürüyoruz. Özenle hazırladığımız iftar yemeklerini ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelerimize, yaşlı, tedavi süreci devam eden ve özel gereksinimli vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanı sıra bizlerden talepte bulunan tüm ailelerimize iftar yemeği desteği sağlıyoruz. Her zaman olduğu gibi, gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ediyor, gönüllere dokunuyor, Ramazan'ın bereketini paylaşmayı sürdürüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

