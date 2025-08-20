Canik Belediyesi\'nden İlkokul Öğrencilerine Çanta ve Kırtasiye Seti Desteği

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu yıl da ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerin tamamına çanta ve kırtasiye seti hediye edeceklerini belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, öğrencilerin yüzlerini güldüren ve aile ekonomisine katkılar sunan projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerini ifade etti. Canik'te bu yıl da ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin tamamına çanta ve kırtasiye seti hediye edeceklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerimizin tamamına bu yıl da çanta ve kırtasiye seti hediye edeceğiz" dedi.

Çanta ve kırtasiye seti desteğinin ana hedeflerinin arasında ailelerin eğitim harcamalarına destek olmanın yer aldığını ifade eden Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde geleneği sürdürüyoruz. Bu yıl da ilçemizde ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan öğrencilerimizin tamamına çanta ve kırtasiye seti hediye edeceğiz. İçerisinde yardımcı eğitim materyallerinin de yer aldığı kırtasiye setlerimizde, öğrencilerimizin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı tüm kırtasiye ürünleri yer alıyor. Çanta ve kırtasiye seti desteğimizle okula başlayacak olan öğrencilerimizin heyecanına ortak olurken, ailelerimizin eğitim harcamalarına da katkılarda bulunmayı hedefledik. Hemşehrilerimizin aile ekonomilerine destek olmak istedik" diye konuştu.

Tüm ürünler yer alıyor

Öğrencilere hediye edecekleri kırtasiye setlerinin içerisinde, öğrencilerin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı tüm kırtasiye ürünlerinin yer alacağını vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da çantalarımızı ve kırtasiye setlerimizi Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı ürünlerden oluşturacağız. Kız ve erkek çocuklarımız için çanta ve kırtasiye setlerimizi ayrı bir şekilde hazırlayacağız. Kırtasiye setlerimiz içerisinde, öğrencilerimizin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı tüm kırtasiye ürünleri yer alacak" şeklinde konuştu.

Hediyelerin okulların açılışının gerçekleştiği ilk gün öğrencilere sıralarında teslim edeceklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca şunları söyledi:

"Çanta ve kırtasiye setlerimizi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk günü öğrencilerimize sıralarında teslim edeceğiz. Eğitim hayatına başlamanın sevinci yaşayan öğrencilerimizi sıralarında ziyaret ederek çantalarımızı ve kırtasiye setlerimizi hediye edeceğiz. Öğrencilerimizin sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olacağız. Eğitim dostu belediye unvanımızla değerli öğrencilerimizin ve kıymetli ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." - SAMSUN