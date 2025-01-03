Canik Belediyesi'nden Regaib Kandili Özel Programı - Son Dakika
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Canik Belediyesi'nden Regaib Kandili Özel Programı

Canik Belediyesi\'nden Regaib Kandili Özel Programı

Samsun'un Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Regaib Kandili Özel Programı, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okundu, Başkan İbrahim Sandıkçı vatandaşlarla bir araya gelerek kandil tebriğinde bulundu.

03.01.2025 10:21  Güncelleme: 10:25
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Samsun'un Canik Belediyesi tarafından ilçede düzenlenen "Regaib Kandili Özel Programı"na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Canik Belediyesi ilçede Regaib Kandili Özel Programı düzenledi. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Türkiye Birincisi, Mevlid-i Şerif ve Kaside Sanatçısı Mehmet Kemiksiz'in konuk olarak yer aldığı programa katılan binlerce vatandaş, Ragaib Kandili'nde ellerini semaya açtı. Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilen ve Mevlid-i Şerif okunan programda Canik Belediyesi, vatandaşlara ikramlarda bulundu. Canik Hasköy Meşe Camisi'nde düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu programda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan İbrahim Sandıkçı, vatandaşların Regaib Kandili'ni tebrik etti.

Vatandaşların Regaib Kandili'ni tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Ramazan ayının habercisi Regaib Kandili'nde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Regaib Kandilimizi birlik ve beraberlik içerisinde, dualar eşliğinde idrak ettik. Manevi iklimin başlangıcı, rahmet ve mağfiret kapılarının ardına kadar açıldığı mübarek üç ayların ve Regaib Kandili'nin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tüm hemşehrimizin mübarek üç aylarını ve Regaib Kandili'ni tebrik ediyorum. Üç aylarımız ve Regaib Kandilimiz mübarek olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Canik Belediyesi'nden Regaib Kandili Özel Programı - Son Dakika

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