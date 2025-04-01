Canik Belediyesi Ramazan Bayramı Programıyla Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Canik Belediyesi Ramazan Bayramı Programıyla Vatandaşlarla Buluştu

Canik Belediyesi Ramazan Bayramı Programıyla Vatandaşlarla Buluştu

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen Ramazan Bayramı bayramlaşma programında Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşlarla bayram coşkusunu paylaştı. Programa çeşitli siyasi parti temsilcileri ve şampiyon sporcular da katıldı.

01.04.2025 13:13  Güncelleme: 13:19
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Samsun'da Canik Belediyesi'nin ilçede düzenlediği Ramazan Bayramı bayramlaşma programında bayram sevinci paylaşıldı.

Canik Belediyesi, ilçede Ramazan Bayramı bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın ev sahipliğinde Canik Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen programa AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran, MHP Canik İlçe Başkanı Mahmut Livaoğlu, AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay, Canik Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Canik İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Canik İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şampiyon sporcular ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, projeler ve yatırımlarla ilçeyi daha ileriye taşımaya devam edeceklerini vurguladığı konuşmasında Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "Ramazan Bayramımızın birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

Ramazan Bayramı'nın büyük bir coşku ve sevinçle kutlandığı programda vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan İbrahim Sandıkçı, çocuklara ise bayram harçlığı verdi. Vatandaşlarla birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Hemşehrilerimizle ve gönlü güzel çocuklarımızla mübarek Ramazan Bayramı'nın sevincine ortak olduk. Yüce Mevla sağlık ve afiyetle nice bayramlara erişmeyi nasip eylesin. Her zaman olduğu gibi hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya, ilçemizi her alanda daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Canik Belediyesi Ramazan Bayramı Programıyla Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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