Canik'ten vatandaşlara çorba ikramı - Son Dakika
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Canik'ten vatandaşlara çorba ikramı

27.07.2022 16:01
Canik'ten vatandaşlara çorba ikramı

Canik Belediyesi, sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Canik Belediyesi, sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Canik Belediyesi tarafından özenle hazırlanan çorbalar 'Gönül Sofrası İkram Aracı' ile vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar verilen hizmetten memnun kaldı.

"İlçemizin farklı noktalarında vatandaşlarımıza ikramda bulunuyoruz"

İlçenin farklı noktalarında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunduklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Sabah erken saatlerde işe giden vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunduk. Vatandaşlarımızın yoğun ve tempolu geçen günlerine sıcak bir başlangıç yapmalarını istedik. Belediyemiz bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz 'Gönül Sofrası İkram Aracı' ile ilçemizin farklı noktalarında vatandaşlarımıza sıcak, soğuk yiyecek ve içecek ikramında bulunuyoruz. İkramlarımızın vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görmesi bizleri çok memnun ediyor" dedi. - SAMSUN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi, Canik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Canik'ten vatandaşlara çorba ikramı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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