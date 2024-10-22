Canik Belediyesi Ücretsiz Mesleki Eğitimlerle İstihdamı Artırıyor

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Samsun'un Canik Belediyesi tarafından açılan kurslarda ücretsiz eğitim alan vatandaşlar, çeşitli sektörlerde vasıflı eleman olarak çalışma fırsatı buluyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşları mesleki istihdama yönelik ücretsiz eğitimlerle buluşturmaya devam ettiklerini ifade etti. Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (CAMEK) ve Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda gerçekleştirdikleri ücretsiz sertifikalı meslekli eğitimlerle vatandaşları, meslek sahibi yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, mesleki istihdam çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

"Vatandaşlarımızı meslek sahibi yapmaya devam ediyoruz"

CAMEK ve Canik Belediyesi Hanım Konakları'nda sertifikalı mesleki eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin, nitelikli personeller olarak iş hayatına başladıklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde mesleki istihdam seferberliğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Canik İş Merkezi projemizle ilçemize yeni istihdam alanları kazandırırken vatandaşlarımızı, mesleki istihdama yönelik ücretsiz eğitimlerimizle meslek sahibi yapmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizi, CAMEK'te ve Belediyemiz Hanım Konakları'nda ücretsiz sertifikalı mesleki eğitimlerle buluşturuyoruz. Özel olarak oluşturduğumuz atölyelerde uygulamalı bir şekilde eğitim alan hemşehrilerimiz, eğitimlerin ardından mesleki sertifikalarını alarak çeşitli sektörlerde nitelik sahibi personeller olarak iş hayatına başlıyor" dedi. - SAMSUN