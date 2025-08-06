Canik Belediyesi Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyor

Samsun'un Canik Belediyesi, hem merkez hem de kırsal mahallelerde eş zamanlı yürüttüğü yol açma ve yenileme çalışmalarıyla ilçedeki ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede uzun ömürlü ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Canik'imizde güvenli ve konforlu bir ulaşım için seferberlik halinde çalışıyoruz" dedi.

İlçede kapsamlı yol çalışmaları yürüttüklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, "Büyük bir özveriyle çalışıyor, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Kırsal ve merkez mahallelerimizdeki yol yapım faaliyetlerini eş zamanlı sürdürüyoruz. Açtığımız yeni yollarla ulaşım ağımızı daha da güçlendiriyoruz. Üstyapı ve altyapı yatırımlarıyla ilçemize değer katıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar kapsamında merkez ve kırsal mahallelerde yeni yollar açılırken, mevcut yollar da modernize edilerek daha güvenli hale getiriliyor. - SAMSUN