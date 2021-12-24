Üye Girişi
Canik 'can dostları' unutmuyor - Son Dakika

Canik 'can dostları' unutmuyor

24.12.2021 16:59
Canik 'can dostları' unutmuyor

Canik Belediyesi, ilçede kar yağışı ve soğuğun etkili olduğu günlerde 'can dostları'nı yalnız bırakmıyor.

Canik Belediyesi, ilçede kar yağışı ve soğuğun etkili olduğu günlerde 'can dostları'nı yalnız bırakmıyor.

İlçedeki sahipsiz hayvanların bakım ve ihtiyacıyla yakından ilgilenen Canik Belediyesi, kar yağışı ve soğuğun etkili olduğu günlerde de onları ihmal etmiyor. Can dostların rutin yiyecek ve su ihtiyaçlarının giderilmesinin yanında onlara sağladığı veterinerlik hizmetleriyle de yardımına koşuyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Her zaman olduğu gibi, kış aylarında da can dostlarımızın yanındayız. İlçemizde kar yağışının ve soğuğun etkili olduğu aylarda da onları unutmuyoruz" dedi.

Can dostları yeni evlerine kavuşuyor

Canik Belediyesi, geçen günlerde Canik Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirilen "Her Parka Bir Yeşil Kulübe Projesi" kapsamında ilçedeki can dostları için "çevre dostu" kulübeler üretip park ve bahçelere yerleştiriyor. Ahşap malzemelerden üretilen çevre dostu kulübelerden biri de öğrencilerin de katılımıyla birlikte Canik Uludağ Ortaokulu bahçesine yerleştirildi. Canik Belediyesi'nin geri dönüşüm yöntemiyle ürettiği 'kedi evi' Canik Uludağ Ortaokulu öğrencileri tarafından boyanıp okul bahçesine yerleştirildi. Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projede yer alan öğrenciler, okul bahçelerinde yaşayan kedilere yeni bir yuva kurmuş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. 'Yağmur suyu hasadı' tekniği ile içme suyunu kendisi üreten akıllı kulübelerin ilçedeki 100 noktaya yerleştirileceği bildirildi.

"Çocuklarımız bilinç kazanıyor"

Bu tür çevre projelerini çocuklarla birlikte yaparak onlara hayvan sevgisi ve doğa bilinci kazandırmayı da amaçladıklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Çocuklarımızla birlikte ağaç dikimi yaptık, kuşlar için yuvalar hazırlayıp ağaçlara yerleştirdik. Onlarla birlikte can dostlarımızın kulübelerini boyadık. Yavrularımızla birlikte yapılan her proje hem çok bereketli ve güzel geçiyor hem de onların doğa ve hayvan sevgisi kazanmalarına katkı sağlıyor" dedi.

Hayvansever dernekler ve STK'lar ile istişare halinde olduklarını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, can dostların bakımı, beslenmesi, tedavisi ile ilgili her türlü projeye katkı sağlayacaklarını söyledi. - SAMSUN

Canik 'can dostları' unutmuyor
Canik 'can dostları' unutmuyor
Canik 'can dostları' unutmuyor

YORUMLAR
500

İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi, Canik, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Canik 'can dostları' unutmuyor - Son Dakika


Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak         
17:02
"Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı "Akrabanım" deyip koluna girdiği yaşlı kadının yüzüğünü çaldı         
15:49
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören         
14:12
Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak Akbank Genel Müdürü Binbaşgil yorumladı: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak         
13:44
Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı Liseli genç kız balkondan atladı, yanındaki arkadaşı son anda kurtarıldı         
13:01
1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor! 1979 model dede yadigarı otomobiline gözü gibi bakıyor!         
12:30
Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran bu yöntem tam size göre Otomobil alacaklar dikkat! İkinci el araçların gerçek fiyatını ortaya çıkaran bu yöntem tam size göre         
12:13
Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı 13 yaşındayken Adnan Oktar'ın istismarına uğrayan Serra, yaşadığı kabus dolu günleri anlattı         
11:08
Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı Oyuncu Ayşe Tolga'ya hayatının şoku: Çalışanı tarafından 1 milyon TL'lik mücevheri çalındı         
09:45
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak Yargı'ya korona molası! Pınar Deniz koronaya yakalandı, dizi 2 hafta yayınlanmayacak         
07:46
ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi ABD Başkanı Biden, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ithalatı yasaklayan yasaya onay verdi         
21:23

Son Dakika Haberleri
17:02 Sarı-lacivertli taraftar örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak
16:30 Süper Lig'de oranlar güncellendi! Galatasaray'a verilen şampiyonluk ihtimali şaşırttı
16:26 Velayet davasına koruma ordusuyla geldi! Özcan Deniz: Oğlumun üstündeki haklarım arttı
16:25 Son Dakika! İzmir'de bir evde çıkan yangında 3 kardeş yaşamını yitirdi
16:10 Bebeklerini aşıya götürüyorlardı! Karısını öldüren adam aynı silahla intihar etti
16:08 Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam yapıldı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi arkadaşlarımız arasında da yüksek faizi savunanlar oldu
15:58 Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış yerden bilgi alıyor, aldatılıyor
15:55 Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar!
15:41 Edirne'ye alışverişe gelen Bulgar turistlere 'leva' şoku! Bu sefer istedikleri her şeyi alamadılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 17:19:05. #1.11#
SON DAKİKA: Canik 'can dostları' unutmuyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement