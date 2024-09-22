Canik, Samsun\'un Yeni Ticari Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kentsel dönüşüm konusunda gereken kolaylıkları sağladıklarını belirterek, "Yenilenen ve gelişen ilçemiz hızla Samsun'un yeni ticari merkezi olma yolunda ilerliyor" dedi.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, müteahhitler ile bir araya gelerek, Canik'e yatırım yapmaya davet etti. Canik'in hızla yükselen bir ilçe olduğunu belirten İbrahim Sandıkçı, "Canik yatırıma hazır bir bölge. Paranın kazanılacağı yerin adı Canik. Amaç daha fazla iş yapmaksa, bu imkan Canik'te var. Arsa değerlerimiz hızla yükseliyor. Metrekare fiyatları artıyor. Canik'te evraklarınız tamamsa ruhsatınızı en kısa sürede alırsınız. Biz de maksimum ruhsat süresi istisnai durumlar hariç 3 aydır" diye konuştu.

"Canik, Samsun'un yeni ticari merkezi olma yolunda ilerliyor"

Canik'te kentsel dönüşümün 3 yıldır devam ettiğini belirten İbrahim Sandıkçı, "Hem bakanlığımızın çalışmaları, hem de belediye çalışmaları devam ediyor. Belediyemize ait şirket üzerinden insanlardan parsellerini alıp, eski binaları yıkıp, yerine yeni binalar yapıyoruz. Bu anlamda Canik'te yapılacak çok iş var. Bu anlamda size yer gösterelim, hemen yapmaya başlayın. İsterseniz size özel parsel çıkarırız. Canik'te yer var, imkan var, fırsat var. Kentsel dönüşüm konusunda gereken kolaylıkları sağlıyoruz. Birlikte güzel işler yapabiliriz. Yenilenen ve gelişen ilçemiz hızla Samsun'un yeni ticari merkezi olma yolunda ilerliyor" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından müteahhitler de soru, görüş, öneri ve taleplerini dile getirirken, karşılıklı fikir alışverişi ile toplantı sona erdi. - SAMSUN